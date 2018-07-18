Google попалась на подкупе. Еврокомиссия оштрафовала корпорацию на 4,3 миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро (5 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом 18 июля сообщило издание The Verge.

Google признали виновным в том, что компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android устанавливать ее сервисы и приложения как базовые.

Также Google, по мнению Еврокомиссии, платила мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они устанавливали ее поисковик, и запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

Помимо оплаты штрафа корпорация должна будет еще и устранить все выявленные нарушения. В Google с решением Еврокомиссии не согласны, компания собирается подавать апелляцию. К слову, в Google отделались малой кровью. Санкции могли быть куда более серьезными, ведь максимальная сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства для компании, как сообщали ранее в СМИ, могла составить до 11 млрд долларов.

Добавим, что доход Alphabet, головной компании Google, за 2017 год составил почти 110 млрд долларов.