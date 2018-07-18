В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

ГК «УНИСТО Петросталь»

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон.

На территории жилого комплекса «Чудеса Света» продолжается работа по асфальтированию внутридворовой дороги – сотрудники подрядной организации уложили первый слой асфальта. Во дворе комплекса также смонтированы авторские детские площадки – «Корабль Викингов», «Остров Пеппи Длинный Чулок» и «Маяк», пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, «зеленые» зоны дворов засеяны газоном.

В настоящий момент жилой комплекс «Чудеса Света» проходит проверку Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН). Параллельно с работой экспертов из комиссии по вводу в эксплуатацию ГК «УНИСТО Петросталь» показывают квартиры дольщикам в 6, 7 и 14 корпусах проекта. Готовность данных корпусов, которые вмещают 196 квартир (6 и 7 корпуса – по 80 квартир каждый, 14-ый корпус – 36 квартир), на сегодня составляет более 90%.

«Наши «Чудеса света» – проект комфорт-класса, и сегодня мы делаем все, чтобы будущие новоселы смогли въехать в дома с полностью благоустроенной территорией, – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. – Большая часть покупателей квартир в проекте – это молодые пары и семьи с маленькими детьми. Мы надеемся, что благоустроенное общественное пространство наших дворов поможет интересно и разнообразно проводить новоселам семейный досуг».

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Чудеса света" - застройщик ООО "Альтаир-Инвест", проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/