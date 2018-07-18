Спасённых из тайской пещеры подростков выписали из больницы

Двенадцать юных футболистов и их тренер покинули больницу в тайском городе Чианграй. Инфекции у спасённых из затопленной пещеры детей врачи не нашли.

Об этом 18 июля сообщает телеканал Channel Asia.

Врачи оценили состояние подростков как удовлетворительное и отметили, что дети немного похудели за две недели, проведённые в заточении. Сегодня спортсмены вместе с тренером и спасателями примут участие в пресс-конференции, которая пройдёт в рамках телепередачи «Шагай вперед, Таиланд».

Ранее сообщалось, что история вызволения футбольной команды из затопленной пещеры станет фильмом со «звёздами высшего уровня».