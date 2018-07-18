Спасённых из тайской пещеры подростков выписали из больницы
Двенадцать юных футболистов и их тренер покинули больницу в тайском городе Чианграй. Инфекции у спасённых из затопленной пещеры детей врачи не нашли.
Об этом 18 июля сообщает телеканал Channel Asia.
Врачи оценили состояние подростков как удовлетворительное и отметили, что дети немного похудели за две недели, проведённые в заточении. Сегодня спортсмены вместе с тренером и спасателями примут участие в пресс-конференции, которая пройдёт в рамках телепередачи «Шагай вперед, Таиланд».
Ранее сообщалось, что история вызволения футбольной команды из затопленной пещеры станет фильмом со «звёздами высшего уровня».
Справка:
Двенадцать детей и футбольный тренер попали в пещеру Кхао Луанг на севере Тайланда 23 июня и не смогли выбраться: проходы затопило из-за сезона дождей. Поиски пропавших продолжались десять дней. Эвакуировала школьников команда военных водолазов из Тайланда, США, Китая и Великобритании. Многие пострадавшие не умели плавать, их учили обращаться с аквалангами. Один из тайских спасателей погиб из-за недостатка кислорода. Операция завершилась днем 10 июля.