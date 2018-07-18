У метро «Василеостровская» «рванула» теплосеть во время испытаний

Плановая проверка теплосетей в Петербурге выявила проблемы на Васильевском острове. Днем 18 июля вода из прохудившейся сети затопила территорию у метро «Василеостровская».

Прохожие обратили внимание на подтопление пешеходной зоны 7-й линии и сообщили об этом в соцсетях. В «Теплосети» «Фонтанке» рассказали, что в ходе испытаний было обнаружено технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 400 мм по адресу: 6-я линия, 29. На предприятии заверили, что «службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются».

Напомним, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в Василеостровском районе города 18 и 19 июля. Температура воды в сетях составляет не более 40 градусов. «Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, – это предотвращение масштабных сбоев в теплоснабжении города зимой», – отмечают теплоэнергетики.