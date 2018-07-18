Судьбу затопленного перехода на Удельной уже две недели не могут решить в Москве

Решение о том, что станет с подземным пешеходным переходом на Удельной, где уже вторую неделю стоит вода, принимается в центральном отделении Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), которое находится в Москве. Об этом «Фонтанке» 18 июля рассказал руководитель северо-западного территориального управления Росжелдора Никита Каменир.

Как сообщается в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», с 3 июля уровень воды в переходе поднялся. Там уже появились стихийные тропинки, по которым можно «допрыгать» до сухой части. Горожане также используют перила, чтобы не намочить ноги.

Кроме того, наводнение в переходе уже принесло первые жертвы: пострадала бабушка, которая, переходя воду по выложенным народом палеткам и камням, споткнулась и разбила себе нос. В центральном аппарате Росжелдора на официальный запрос «Фонтанки» пока не ответили.

Новый переход на железнодорожной станции Удельная открыли в конце декабря 2017 года. Горожане начали жаловаться на него уже зимой: ступеньки не чистили от снега, и лестница превратилась в опасный аттракцион по экстремальному спуску.

Согласно данным сайта госзакупок, строительством занималось ООО СК «РусТрест». Стоимость работ составила 134 млн рублей. Заказчиком строительства выступила структура Минтранса — Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Сейчас переход находится на балансе у подведомственной Росжелдору организации «Единая группа заказчика». Из-за этого все городские ведомства от перехода и его эксплуатации открестились.