ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию.

На данный момент окончены работы по системе отопления и вентиляции, заканчиваются все кровельные и фасадные строительно-монтажные работы, ведутся отделочные работы мест общего пользования. В ближайшие месяцы планируются завершающие работы по озеленению и благоустройству придомовой территории.

Все документы для получения справок о выполнении технических условий поданы в эксплуатирующие организации.

Также Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 13 июля был присвоен милицейский адрес ЖК: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Образцовая дом 7, корпус 1, строения 1-3.

Уникальный малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 3» построен в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Всего 168 квартир в доме с трехметровыми потолками и просторными входными группами, а также с эркерами и возможностью установки камина на последнем этаже дома. До конца года на все квартиры в ЖК действует беспроцентная рассрочка от застройщика ООО «Терминал-Ресурс». Также действуют специальные цены на квартиры первого этажа.* Торопитесь приобщиться к комфортной жизни в малоэтажном ЖК в городской черте.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

*Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71., проектная декларация на сайте www.devcent.ru Сроки проведения акции 01.06.2018 по 31.08.2018. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. (812)719-19-19