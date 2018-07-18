Посольство РФ в США не дождалось информации о задержанной Марии Бутиной. Ей грозит до 10 лет тюрьмы за работу на российское правительство
Диппредставительство России так и не получило разъяснений от американских властей по поводу задержания Марии Бутиной, обвиняемой в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного агента. Об этом 18 июля пишет «Коммерсантъ».
«Строго говоря, у меня никаких официальных сообщений по линии нашего диппредставительства в Америке на этот счет пока нет, к сожалению. Но, хочу уверить вас, что мы сделаем все, чтобы как можно быстрее вызволить нашу российскую гражданку из того положения, куда он попала», – заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Глава дипмиссии также отметил, что США ведет охоту за россиянами у себя в стране и по всему миру. Ранее российский МИД выступал с подобным сообщением, предупреждающим соотечественников об опасности быть задержанными спецслужбами Америки.
Справка:
Напомним, ранее стало известно, что в Вашингтоне 15 июля задержана Мария Бутина, которую обвиняют в работе на правительство России в качестве незарегистрированного агента. Ее связывают с бывшим сенатором, зампредом Центробанка Александром Торшиным. Связывала их в первую очередь любовь к оружию — оба выступали за его легализацию и сотрудничали в Америке с NRA (Национальная стрелковая ассоциация США). Вместе они также принимали участие в молитвенном завтраке Дональда Трампа. В США ей грозит 10 лет тюрьмы.