Посольство РФ в США не дождалось информации о задержанной Марии Бутиной. Ей грозит до 10 лет тюрьмы за работу на российское правительство

Диппредставительство России так и не получило разъяснений от американских властей по поводу задержания Марии Бутиной, обвиняемой в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного агента. Об этом 18 июля пишет «Коммерсантъ».

«Строго говоря, у меня никаких официальных сообщений по линии нашего диппредставительства в Америке на этот счет пока нет, к сожалению. Но, хочу уверить вас, что мы сделаем все, чтобы как можно быстрее вызволить нашу российскую гражданку из того положения, куда он попала», – заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Глава дипмиссии также отметил, что США ведет охоту за россиянами у себя в стране и по всему миру. Ранее российский МИД выступал с подобным сообщением, предупреждающим соотечественников об опасности быть задержанными спецслужбами Америки.