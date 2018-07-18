Сотрудники ФСБ задержали в Москве офицеров полиции. Их подозревают в получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали 17 июля двух сотрудников УВД по Северному округу Москвы: комбата ДПС и начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности. Об этом в среду, 18 июля, сообщает РБК, ссылаясь на анонимный источник.

«Задержание проводили сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области», — рассказал информатор. По его словам, задержаны были подполковник полиции Андрей Белоусов и подполковник юстиции Виталий Мамонов. Офицеров задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Собеседник издания сообщил, что в апреле 2018 года сотрудники правоохранительных органов пообещали женщине, подозреваемой в мошенничестве, «решить вопрос» и оградить ее от наказания. За это они получили полтора миллиона рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что действия сотрудников проверят. Если они виновны, то их уволят по статье, а руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.