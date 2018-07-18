«Финская газета предложила Путину вернуть Выборг в состав Финляндии». Текст финского открытого письма в России превратился в фейк

В Рунете со дня саммита Путина и Трампа распространяется новость о том, что крупнейшая финская газета требует от Путина вернуть Выборг в состав Финляндии. Её перепечатали десяток СМИ, в частности, «Росбалт», «Мойка78», сайт газеты Metro и региональные Online78.ru и ivbg.ru. Последний, выборгский новостной портал, если верить «Яндексу», и стал первым, кто написал об этом. Сейчас страница удалена. Также одним из первых фейковую новость 15 июля опубликовал портал panorama.pub, позиционирующий себя как информагентство, но как СМИ не зарегистрированный. Однако на сайте есть честное предупреждение: «Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой».

«Уважаемый президент России, на гостеприимной финской земле перед вами открывается уникальная возможность в присутствии президента США показать доброту намерений вашего государства, – сказано в послании. – Пришло время прекратить территориальные претензии и подтвердить, что сегодняшняя Россия полностью отказывается от своего тоталитарного прошлого, которое сформировали Российская империя и Советский Союз. Вам предстоит вернуть множество территорий в Европе и Азии. Я и другие мои соотечественники будем рады снова видеть Выборг в составе Финляндии. Пусть он станет «первой ласточкой» на длинном пути вашей страны к мировым ценностям», — цитируют они открытое письмо газеты Helsingin Sanomat, якобы написанное журналистом Томми Салоненом.

Всё началось с того, что утром 15 июля, накануне саммита, действительно, одно из самых крупных и влиятельных СМИ Финляндии, газета Helsingin Sanomat, опубликовало на финском, английском и русском языках – с одинаковым текстом – открытое обращение к президентам России и Финляндии, в котором призвала их к благоразумию. О содержании письма «Фонтанка» писала ранее. В нём о Выборге и о каких-либо территориальных претензиях нет ни слова. Авторы письма на самом деле – Лаура Саарикоски и Саска Саарикоски, а не Томми Салонен (такого журналиста в HS нет).

Как рассказал «Фонтанке» главный редактор Helsingin Sanomat Антеро Мукка, он был крайне удивлён тому, что им приписали то, чего в действительности газета не публиковала. «Моя коллега из Ilta-Sanomat, которая расследовала этот случай, рассказала мне об этом, и я был крайне удивлён. Трудно поверить, что такая история получила распространение. Интересно, что это реальное открытое письмо, обращённое к Путину и Трампу, чью встречу широко освещали в СМИ, в том числе и в России. Поэтому мы опубликовали его в том числе и на русском. То, о чём написал ivbg.ru, никогда не публиковалось в Helsingin Sanomat, и журналист по имени Томми Салонен у нас никогда не работал. Абсолютный фейк», – заявил Мукка, добавив, что не понимает, каким мог быть мотив для публикаций.

По словам главного редактора HS, он уже связался с российскими СМИ, перепечатавшими новость, и некоторые отреагировали. Так, например, «Метро» опубликовало опровержение. С сайта ivbg.ru новость удалена, газета принесла извинения перед финскими коллегами.