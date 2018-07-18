18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +27
$ 62.90р
73.13р
17:47 18.07.2018
Расширенный поиск

Финляндия
18.07.2018 14:31
Печать

«Финская газета предложила Путину вернуть Выборг в состав Финляндии». Текст финского открытого письма в России превратился в фейк

В Рунете со дня саммита Путина и Трампа распространяется новость о том, что крупнейшая финская газета требует от Путина вернуть Выборг в состав Финляндии. Её перепечатали десяток СМИ, в частности, «Росбалт», «Мойка78», сайт газеты Metro и региональные Online78.ru и ivbg.ru. Последний, выборгский новостной портал, если верить «Яндексу», и стал первым, кто написал об этом. Сейчас страница удалена. Также одним из первых фейковую новость 15 июля опубликовал портал panorama.pub, позиционирующий себя как информагентство, но как СМИ не зарегистрированный. Однако на сайте есть честное предупреждение: «Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой».

«Уважаемый президент России, на гостеприимной финской земле перед вами открывается уникальная возможность в присутствии президента США показать доброту намерений вашего государства, – сказано в послании. – Пришло время прекратить территориальные претензии и подтвердить, что сегодняшняя Россия полностью отказывается от своего тоталитарного прошлого, которое сформировали Российская империя и Советский Союз. Вам предстоит вернуть множество территорий в Европе и Азии. Я и другие мои соотечественники будем рады снова видеть Выборг в составе Финляндии. Пусть он станет «первой ласточкой» на длинном пути вашей страны к мировым ценностям», — цитируют они открытое письмо газеты Helsingin Sanomat, якобы написанное журналистом Томми Салоненом.

«Финская газета предложила Путину вернуть Выборг в состав Финляндии». Текст финского открытого письма в России превратился в фейк

Всё началось с того, что утром 15 июля, накануне саммита, действительно, одно из самых крупных и влиятельных СМИ Финляндии, газета Helsingin Sanomat, опубликовало на финском, английском и русском языках – с одинаковым текстом – открытое обращение к президентам России и Финляндии, в котором призвала их к благоразумию. О содержании письма «Фонтанка» писала ранее. В нём о Выборге и о каких-либо территориальных претензиях нет ни слова. Авторы письма на самом деле –  Лаура Саарикоски и Саска Саарикоски, а не Томми Салонен (такого журналиста в HS нет).

Как рассказал «Фонтанке» главный редактор Helsingin Sanomat Антеро Мукка, он был крайне удивлён тому, что им приписали то, чего в действительности газета не публиковала. «Моя коллега из Ilta-Sanomat, которая расследовала этот случай, рассказала мне об этом, и я был крайне удивлён. Трудно поверить, что такая история получила распространение. Интересно, что это реальное открытое письмо, обращённое к Путину и Трампу, чью встречу широко освещали в СМИ, в том числе и в России. Поэтому мы опубликовали его в том числе и на русском. То, о чём написал ivbg.ru, никогда не публиковалось в Helsingin Sanomat, и журналист по имени Томми Салонен у нас никогда не работал. Абсолютный фейк», – заявил Мукка, добавив, что не понимает, каким мог быть мотив для публикаций.

По словам главного редактора HS, он уже связался с российскими СМИ, перепечатавшими новость, и некоторые отреагировали. Так, например, «Метро» опубликовало опровержение. С сайта ivbg.ru новость удалена, газета принесла извинения перед финскими коллегами.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.
ГК «Эталон»
17.07.2018 11:11

Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Автор фото: Максим Гендлер/ Алексей Королев
17.07.2018 10:19

В компании CryptoUniverse появилась новая услуга – покупка ASIC-майнера в кредит

Лидер по оптовым поставкам ASIC-майнеров в России, компания CryptoUniverse, представила новую услугу – покупка майнинг-оборудования и комплектующих в кредит. Каждый желающий может приобрести оборудование и добывать цифровые валюты, даже не имея необходимой суммы для старта
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».