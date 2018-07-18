«Шевроле» американского конгрессмена «съели животные»

Выступая в Вашингтоне в экономическом клубе на обсуждении серьезных вопросов, вроде налогов и тарифной политики, спикер палаты представителей конгресса США Пол Д. Райан неожиданно пожаловался, что его личный автомобиль Chevrolet Subarban «съели животные», пишет New York Times.

По словам политика, он не пользовался своим «Шевроле» три года. Все это время машина стояла около сельского дома его матери неподалеку от родного города спикера Джанесвилль, штат Висконсин. Но когда недавно мать Райана решила завести «Субарбан», то не смогла это сделать. Машину отбуксировали в сервис и обнаружили, что внутри давно поселилась семья лесных сурков, и почти вся электропроводка съедена.

Несмотря на то, что спикер обвинил в произошедшем сурков, эксперты сомневаются, что виноваты именно они. Случаи, подобные драме со спикерским «Шевроле», нередки, но, как правило, виновниками оказываются другие грызуны. Во всяком случае именно такое мнение в статье New York Times высказал специалист по отлову диких животные Дэвид Сирвельд.

Он рассказал, что ему известны сотни случаев, когда автомобильную проводку повреждали белки, крысы или мыши, но никогда — сурки. Чтобы избежать подобного, достаточно лишь держать автомобили в закрытом гараже, куда животным проникнуть труднее. Дополнительно можно обработать провода каким-нибудь сильно пахнущим и не привлекательным для животных на вкус составом, например содержащим жгучий перец. В любом случае, именно собственная беспечность подвела спикера, а сурки не виноваты!