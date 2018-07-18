Трамп про встречу с Путиным: Ненавистники хотели драки, а мы поладили. Вместе поможем Северной Корее, которую ожидает яркое будущее
Президент США продолжает делиться своими впечатлениями от первой официальной встречи с Владимиром Путиным, написав через два дня после переговоров три твита на эту тему.
«Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников, которые ожидали увидеть боксерский поединок», – заявил 18 июля в своем Twitter Дональд Трамп. По словам американского лидера, от встречи с Путиным стоит ждать «больших результатов» для всего мира, так как президенты обсудили «важные вопросы».
«В то время, как саммит НАТО в Брюсселе признан триумфом, так как страны-члены выделили миллиарды на ускорение темпов роста, переговоры с Россией по итогу могут оказаться еще большим успехом», – считает Трамп.
В частности, Россия согласилась помочь Америке в разрешении вопроса Северной Кореи. «Отношения хорошие, и процесс продвигается. Спешки нет, санкции остаются. Заметная выгода и яркое будущее ожидают Северную Корею в конце», – заверил президент США.
Справка:
Напомним, что Дональд Трамп прибыл в Хельсинки вечером 15 июля, накануне встречи с президентом России. В Суоми американский президент направился из Шотландии, так как до этого проводил переговоры с властями Великобритании. Владимир Путин прилетел в Хельсинки 16 июля. Президенты провели многочасовые переговоры, в рамках которых затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин опроверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности.