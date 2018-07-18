Трамп про встречу с Путиным: Ненавистники хотели драки, а мы поладили. Вместе поможем Северной Корее, которую ожидает яркое будущее

Президент США продолжает делиться своими впечатлениями от первой официальной встречи с Владимиром Путиным, написав через два дня после переговоров три твита на эту тему.

«Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников, которые ожидали увидеть боксерский поединок», – заявил 18 июля в своем Twitter Дональд Трамп. По словам американского лидера, от встречи с Путиным стоит ждать «больших результатов» для всего мира, так как президенты обсудили «важные вопросы».

«В то время, как саммит НАТО в Брюсселе признан триумфом, так как страны-члены выделили миллиарды на ускорение темпов роста, переговоры с Россией по итогу могут оказаться еще большим успехом», – считает Трамп.

В частности, Россия согласилась помочь Америке в разрешении вопроса Северной Кореи. «Отношения хорошие, и процесс продвигается. Спешки нет, санкции остаются. Заметная выгода и яркое будущее ожидают Северную Корею в конце», – заверил президент США.