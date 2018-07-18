Станцию метро «Беговая» начали доделывать по ночам

Уже две ночи к станции метро «Беговая» съезжается спецтранспорт. Порядка 10 автомобилей в темное время суток 17 и 18 июля замечают у входа на станцию читатели «Фонтанки». Как пояснили в пресс-службе петербургской подземки, на «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились строительные работы по устранению замечаний.

По информации собеседника «Фонтанки» в Смольном, на время ЧМ-2018 плановые доработки в подземке были под запретом, но с окончанием мундиаля возобновились. Официально станции открылись 26 мая. Как следует из данных на сайте госзакупок, контракт стоимостью 31,6 млрд рублей на строительство «Беговой» и «Новокрестовской» освоен на 29,3 млрд рублей.

«Фонтанка» рассказывала о том, как спустя полтора месяца после открытия на «Беговой» произошел небольшой потоп. Вода лилась по стене в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъемников это не парализовало. В метрополитене инцидент объяснили ливнями.