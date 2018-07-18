Верблюд, сбежавший из цирка, спровоцировал на трассе «Дон» ДТП со спецмашиной

Необычная помеха скорректировала дорожное движение на автодороге М-4 «Дон» в Тульской области в районе города Новомосковска. На проезжую часть выбежал верблюд и долго не покидал её. В итоге порядок восстановили полицейские.

По данным тульского УМВД, 18 июля около 6 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге около деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, его присутствие на трассе спровоцировало ДТП с участием двух легковых автомобилей, они получили незначительные повреждения.

Сотрудники отдела МВД и подразделения ГИБДД выяснили, что верблюд принадлежит передвижному цирку, расположенному на окраине Новомосковска, и организовали поиск и отлов животного.

«Верблюд возвращён в передвижной цирк. За время нахождения животного вне территории шапито и при мероприятиях по его отлову никто не пострадал. Материалы о происшествии, собранные полицейскими, направлены в компетентный орган для принятия решения», – отмечается в полицейском пресс-релизе.

Очевидцы сняли несколько видео и фотографий верблюда, в том числе момент ДТП: «УАЗ Патриот», похоже, инкассаторский, избегая столкновения, выскакивает на разделительный газон.

До того, как выйти на проезжую часть, верблюд, как говорят, бегал по полю, заросшему борщевиком: «На асфальт вылез. А то по полю бегал. Жесть по борщевику его ловить».

Видео: YouTube/Первый Тульский

«Когда издалека увидел, думал, на заводе чем-то надышался», – делится очевидец Павел в группе «Подслушано Новомосковск» «ВКонтакте». «Я позже проезжал, он уже с другой стороны моста был. И трое запыхавшихся его пытались догнать», – рассказывает другой Павел.

Столкновение с верблюдом, как с любым крупным препятствием (в нашем регионе, например, с лосем), может быть смертельно опасно. Прошлым летом в Алматинской области в Казахстане женщина на Range Rover врезалась в верблюда, погибло и животное, и пять человек. Летом 2015 года в такой же аварии в Саудовской Аравии погибли четыре человека и трое пострадали.

Осенью 2016 года сбежавший из передвижного цирка верблюд спровоцировал ДТП в Кургане.

Видео: YouTube/События УрФО · URA.ru

В Петербурге тоже не раз видели верблюда на съезде с КАД на Дачный проспект. Эти встречи прошли без серьёзных последствий.