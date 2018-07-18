Ливень затопил Краснодар. Горожане на лодках добирались в магазин, спасатели эвакуировали пассажиров застрявших автобусов

Из-за сильных дождей улицы в столице Кубани ушли под воду. Осадки выпали в последние два дня. По информации мэрии Краснодара, больше всего от потопа пострадал микрорайон Музыкальный.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за наводнения произошли частичные подтопления улиц Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и Вишняковой. По пояс в воде застрял автобус «ПАЗ», его пассажиров пришлось на лодках эвакуировать сотрудникам МЧС. Из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации в некоторых местах вода стояла на уровне груди взрослого человека.

По данным «Коммерсанта», местные активисты обратились в мэрию города за согласованием акции «Заплыв в лужах после дождя». С помощью неё горожане хотят привлечь внимание властей к печальной ситуации с ливнёвкой в Музыкальном.

Ливни также задели и курортные территории Краснодарского края. Подтопления наблюдались в Адлере, в центральной части Сочи и в поселке Архипо-Осиповка. Сейчас вода оттуда ушла.

Подборка видео из социальных сетей о потопе в Краснодаре от Action YouTube TV :

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 16 Июл 2018 в 9:47 PDT