Главный тренер серебряного призера чемпионата мира по футболу 2018 года, сборной Хорватии, Златко Далич жестко высказался в адрес хорватских политиков. На официальной странице национальной сборной в Facebook специалист обвинил их в бедности страны, призвал держаться подальше от национальной команды и не использовать ее успехи в своих целях.
«Это поколение футболистов показало, что команда может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия – страна, которую за последние 20 лет покинули миллионы человек. Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая – коррумпирована», – заявил Далич.
Он призвал политиков и чиновников, «которые довели людей до страданий и отчаяния», держаться подальше от сборной Хорватии. Никто из членов команды не собирается фотографироваться с ними и приходить на официальные приемы.
«Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы, и им нечего есть. Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа», — написал Далич.
Напомним, сборная Хорватии сенсационно вышла в финал чемпионата мира по футболу, где уступила Франции со счетом 2:4. Именно хорватские футболисты остановили сборную России в четвертьфинале.
Отметим, после того, как Хорватия прошла в полуфинал турнира, члены правительства страны, включая премьер-министра Андрея Пленковича, пришли на заседание кабинета в футболках национальной сборной. Многие этим восхищались, однако, похоже, самих футболистов это не обрадовало.