Главный тренер серебряного призера чемпионата мира по футболу 2018 года, сборной Хорватии, Златко Далич жестко высказался в адрес хорватских политиков. На официальной странице национальной сборной в Facebook специалист обвинил их в бедности страны, призвал держаться подальше от национальной команды и не использовать ее успехи в своих целях.

Он призвал политиков и чиновников, «которые довели людей до страданий и отчаяния», держаться подальше от сборной Хорватии. Никто из членов команды не собирается фотографироваться с ними и приходить на официальные приемы.

Напомним, сборная Хорватии сенсационно вышла в финал чемпионата мира по футболу, где уступила Франции со счетом 2:4. Именно хорватские футболисты остановили сборную России в четвертьфинале.

Отметим, после того, как Хорватия прошла в полуфинал турнира, члены правительства страны, включая премьер-министра Андрея Пленковича, пришли на заседание кабинета в футболках национальной сборной. Многие этим восхищались, однако, похоже, самих футболистов это не обрадовало.