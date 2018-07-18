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Бизнес
18.07.2018 13:33
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Сын генпрокурора России предлагает китайцам «открыть матрешку». Игорь Чайка занялся продажами косметики в КНР

Компания Игоря Чайки, сына генпрокурора РФ, начала в Китае продажи косметики под брендом Dakaitaowa (марки Natura Siberica и Teana). Об этом 18 июля сам бизнесмен рассказал РБК. 

Dakaitaowa переводится с китайского как «Открой матрешку». Компания ранее уже поставляла в КНР продукты питания — шоколад, пиво и крепкий алкоголь, квас, снеки, мед и  многое другое. С мая 2018 года Dakaitaowa продала через электронную платформу Kaola.com косметики на 300 тыс. долларов.

Отметим, Игорь Чайка зарегистрировал свою компанию «Русский экспорт» в марте 2016-го. Уже в июне того же года она вышла на китайский рынок под брендом Dakaitaowa. Чайка планировал привлечь в компанию китайские инвестиции и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ в июне 2018-го заключил с «Русским экспортом» договор о сотрудничестве. 

Помимо «Русского экспорта», сыну генпрокурора РФ принадлежит 75% «Бетэлтранса» – крупнейшего производителя железобетонных шпал в России. Также в бизнес-империю Чайки входит строительная компания ЮБК в Крыму и доля в компании «Хартия» – операторе по переработке мусора.

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