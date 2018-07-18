Судебный клерк Эйвазов отправлен в колонию за неподписанный протокол. На три дня

Недавний сотрудник петербургского суда Александр Эйвазов получил реальный срок за проволочки с подписанием протокола. Почти год ожидания приговора под стражей сократил наказание до считаных дней.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Калининского райсуда, 18 июля судья Геннадий Пилехин признал Эйвазова виновным в воспрепятствовании осуществления правосудия (статья 294 УК РФ), которое он совершил в должности секретаря Октябрьского суда. Там он трудился в 2016 году, но после конфликта с начальством ушел, так и не подписав часть протокола судебного заседания. Этим, по версии следствия, он поставил под сомнение легитимность приговора, вынесенного судьёй Ириной Керро.

Эйвазов вину не признаёт. От протокола его отвлёк сначала больничный, а потом желание сменить работу. Ставить подпись на судебном документе, не являясь частью системы, он посчитал преступным. Гособвинение просило ему год колонии-поселения.

Признанный узником совести, Эйвазов в зал прошёл под радостное «Саша! Давай выходи уже!». Повышенное внимание ему не мешало, в отличие от судьи Пилехина, который вынужденно прерывал оглашение: «Кто мешает суду оглашать приговор? Я слышу вспышки».

Добившись тишины, судья зачитал, что болезнь не мешала секретарю прийти на работу и выполнить обязанности. Эйвазову назначили год и 10 месяцев лишения свободы и годовой запрет занимать государственные должности. Отбывать наказание отправили в колонию-поселение с учётом времени под арестом. Дело о клевете на Керро, возбуждённое после нелестных постов о ней в соцсетях, суд постановил прекратить. Во время прений об этом просила прокуратура.

«Это самое лучшее судебное решение, поскольку через три дня он будет уже освобождён. Это идеальное наказание. Мы будем обжаловать это решение, но уже с Александром на свободе», – рассказал «Фонтанке» адвокат Иван Павлов.