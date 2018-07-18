УЕФА отклонил апелляцию «Зенита». Следующий еврокубковый матч клуб проведет без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал смягчать приговор футбольному клубу «Зенит» за проявление расизма во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», прошедшего 15 марта. Как сообщает официальный сайт УЕФА 18 июля, апелляция петербургской команды была отклонена.

Таким образом, ранее утвержденное наказание в виде закрытия домашнего стадиона «Зенита» на следующий еврокубковый матч осталось в силе. Также петербургский клуб оштрафовали на 70 тыс. евро.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Речь шла о «бросании предметов на поле, блокировании лестничных проходов, а также проявлениях расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.