АТОР: Россия заработала на чемпионате мира более 850 миллиардов рублей и окупила расходы на него

Россия заработала на чемпионате мира по футболу более 850 миллиардов рублей. Как пишет РБК, об этом 18 июля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, благодаря чемпионату в России было создано 220 тыс. рабочих мест. Деньги России принесли 5,7 миллиона болельщиков, половина из которых — иностранцы.

В городах, принимавших гостей мундиаля, значительно улучшилась инфраструктура, в том числе были построены новые отели. Правда, Ломидзе отметила, что в Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске объекты могут в дальнейшем простаивать без дела.

В июне аналитики подсчитали, во сколько чемпионат мира обошелся нашей стране. Сумма получилась немалая — около 683 млрд рублей. Но, если верить подсчетам АТОР, затраты полностью окупились. Из этой суммы примерно 265 млрд рублей ушли на строительство и ремонт спортивных объектов; 228 млрд — на транспортную инфраструктуру. Операционные затраты составили 116 млрд, еще в 74 млрд обошлась «прочая инфраструктура». При этом Россия стала первой страной, принимающей ЧМ, которая либо построила, либо полностью обновила все 12 стадионов для турнира. На один стадион в среднем было потрачено около 380 млн долларов.