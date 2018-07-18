Витебский притормозили две легковушки и упавший грузовик

Движение по Витебскому проспекту днём 18 июля затрудняют две аварии, сообщают читатели «Фонтанки».

Перед перекрёстком с Благодатной улицей в сторону КАД опрокинулась грузовая «Газель». За «перевёртышем» уже приехал эвакуатор.

А в направлении центра у пересечения с Лиговским проспектом столкнулись две легковушки. На Витебском образовалась пробка длиной, по оценке «Яндекс.Карт», 1,8 километра.

Скорых в районе аварий наши читатели не заметили. Судя по всему, никто не пострадал.