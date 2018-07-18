«Третья концессионная компания» не прошла отбор для участия в конкурсе на строительство частного трамвая в Петергоф

В комитете по инвестициям подвели итоги рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании трамвайной линии «г. Петергоф – ст.м. «Кировский завод («Путиловская)». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 18 июля, из пяти компаний в следующий этап смогли пройти четыре.

По результатам оценки документов, члены конкурсной комиссии одобрили заявки компаний ООО «Проектно-инвестиционная компания А», ООО «АКК» и ООО «Трамвайная компания Северной столицы», ООО «АйСиЭй ЛТ».

Заявка ООО «Третья концессионная компания» (на 90% принадлежит группе «ВИС») соответствует общим требованиям, но не квалификационным требованиям предварительного отбора, сообщили в комитете.

«Таким образом, перешли в следующий этап конкурса и право на подачу конкурсного предложения получили четыре компании, которые до конца сентября должны подать финансовые предложения для оценки их конкурсной комиссией», – добавили в комитете по инвестициям.

Чтобы связать Петергоф с Петербургом трамвайной сетью, предстоит достроить около 20 км трамвайных путей. Затраты на этот проект комитет по инвестициям Северной столицы оценивает в 14,4 млрд рублей. Срок действия соглашения составит 30 лет.

Маршрут скоростного трамвая будет разбит на два этапа (пусковых комплекса): в первые четыре года построят ветку от существующих трамвайных путей – по ул. Маршала Казакова, Балтийскому бульвару, ул. Маршала Захарова, проспекту Героев до Петергофского шоссе – общей протяженностью 6 км, а затем в следующие три года – от существующих путей на Петергофском шоссе до города Петергофа. Для первого этапа требуется приобрести 11 трамваев, для второго — еще 8.