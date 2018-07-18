В дни ЧМ-2018 в Петербурге активисты раздали 250 тыс. брошюр о вреде наркотиков

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в Северной столице активисты движения «За мир без наркотиков» противостояли наркоторговцам в борьбе за здоровый и процветающий Петербург. В организации подсчитали, что за месяц они раздали болельщикам и жителям города 250 тысяч просветительских брошюр «Правда о наркотиках».

В движении рассказали, что за время ЧМ волонтеры 23 раза выходили на улицы города. К ним присоединялись неравнодушные прохожие, помогая раздавать литературу. «Специалисты, занимающиеся антинаркотическим просвещением, брали у волонтеров сразу по 30-40 штук, чтобы раздать своим подопечным. А в дни матчей волонтеры раздавали брошюры практически до 2 часов ночи, пока на улицах были люди. Делали они это все с одной единственной целью – сделать Петербург свободным от наркотиков, здоровым и процветающим», – рассказали орагнизаторы.

Кроме того, движение «За мир без наркотиков» предоставило просветительские брошюры в шесть городских библиотек, чтобы родители и специалисты, занимающиеся темой антинаркотического просвещения, могли использовать материалы движения для работы с молодежью.

Аналогичные раздачи проходили и в Москве. Всего добровольцы распространили полмиллиона брошюр – по 250 тысяч на город.