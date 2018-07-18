Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых.

В рамках партнерского соглашения «Главстрой-СПб» и банка «Союз» денежные средства на приобретение парковочных мест предоставляются на срок от 1 года до 7 лет. Размер кредита – от 50 000 до 800 000 рублей. Обеспечение по кредиту не предусмотрено. Ставка кредитования – от 13,9% годовых при наличии страхования жизни и здоровья.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://banksoyuz.ru

Клиенты компании могут купить машино-места в подземных автостоянках, расположенных в строящихся и сданных в эксплуатацию корпусах жилых комплексов «Главстрой-СПб». Так, стоимость индивидуального парковочного места в паркинге ЖК «Северная долина» в Выборгском районе начинается от 199 500 рублей, стандартного – от 399 000 рублей, семейного – от 499 000 рублей. При сумме кредита в 399 000 рублей, предоставленного на 7 лет, размер ежемесячного платежа составит от 7 456 рублей.

Подземные паркинги «Главстрой-СПб» оборудованы системами контроля управления доступа, охраны и видеонаблюдения, а также автоматическими системами вентиляции, пожаротушения, дымоудаления. Все эти опции защищают транспортное средство от угона, механических повреждений и климатических воздействий разного рода.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»:

«Мы стремимся создать максимальный комфорт для наших жителей, в том числе, за счет широкого предложения парковочных мест в подземных автостоянках. Собственное машино-место обеспечит удобство парковки и сохранность автомобиля. Привлекательные цены и условия кредитования от банка «Союз» сделают покупку парковочного места еще доступнее. Ежемесячный платеж по кредиту будет ниже, чем стоимость аренды машино-места в жилых комплексах компании».

Светлана Вылегжанина, директор Департамента потребительского кредитования и развития стратегического партнерства банка «Союз»:

«Разработка интересных программ совместно с нашими партнерами – одно из ключевых направлений деятельности банка. Поскольку при покупке квартиры на первичном рынке недвижимости многие клиенты сразу же заинтересованы в приобретении собственного парковочного места, мы предложили актуальное решение – потребительское кредитования на приобретение машино-мест в жилых комплексах «Главстрой-СПб». Запуск совместной программы расширит возможности клиентов и сделает сотрудничество с нашим банком еще более привлекательным».

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Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Панорама 360» (4 дома) - застройщик ООО "Главстрой-СПб", введен в эксплуатацию, проектная декларация на сайте http://panorama360spb.ru/documents/