Дело - труба: почему у летних кафе в Петербурге не получается жить по закону

После массовых демонтажей летних кафе до и во время мундиаля рестораны предприняли новую попытку легализовать свои веранды. Но без упрощения процедуры согласования вывести бизнес из тени, в которой он живет уже три года, не получится.

читатель "Фонтанки" Александр

С мая по июль 2018 года комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал 90 незаконных летних веранд на главных ресторанных магистралях города. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 72 заведения работали без договора вовсе, остальные 18 самовольно разместили элементы благоустройства или превысили площади земельных участков, которые город предоставил кафе.

Бизнес оправдывается: все дело в избыточных требованиях и долгих сроках получения разрешения. Из-за них рестораны встают перед выбором: работать вне закона или лишиться трети дохода. Чиновники обещали найти выход для летних кафе — но не раньше осени.

Без летних кафе петербургские улицы простояли недолго. Как показала инспекция «Фонтанки», примерно две трети заведений, названия которых фигурировали в отчетах ККИ о проведенных рейдах, уже вернулись на место. Среди них «Чайникофф» и «Хочу харчо» на Сенной площади, «Маркет Плейс» на канале Грибоедова и Невском проспекте, «Рок стар» на Большой Морской, «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой.

Часть заведений продолжила работу на законных основаниях. К примеру, в «Чайникоффе» устранили нарушения по площади, рассказал совладелец сети Михаил Гусейнов. В «Хочу харчо», который входит в Ginza Project, сообщили, что уладили «недопонимания» со Смольным и работают по договору. В подведомственном КИО ГКУ «Имущество Петербурга» подтвердили информацию. Но некоторые рестораны рискуют снова подвергнуться сносу. Так, в ГКУ «Имущество Петербурга» не смогли найти договоры на летние веранды по адресам «Рок стар». «Большая кухня» подала заявку, но пока не получила окончательного одобрения, уточнили и ведомстве. Изгнать незаконные летние кафе не всегда удается с первого раза, признают в комитете по контролю за имуществом. К примеру, Tres Amigos на улице Рубинштейна и «Жасмин» на Малой Садовой исчезли только после повторного сноса. «Некоторых приходится демонтировать по восемь раз», - сообщили в ведомстве, но названия рекордсменов не раскрыли.

Демонтаж одного летнего кафе обходится примерно в 100 тысяч рублей, оценивают предприниматели. Но городской бюджет от войны с незаконными террасами не страдает, уверяют чиновники. Как правило, летние кафе разбирают сами же собственники или подрядные организации, которые в виде вознаграждения получают оставшиеся после демонтажа металлические конструкции, пояснили ККИ.

А вот бизнес, лишившийся летних кафе в разгар высокого сезона, запросил пощады. Как стало известно «Фонтанке», четыре крупные ресторанные группы Северной столицы — Food Retail Group, Ginza Project, Italy Group и «Евразия» — обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой упростить и ускорить согласования веранд. Из-за сложностей с получением разрешения бизнес летних кафе уже три года предпочитает оставаться в тени.

Сейчас Смольный обещает рассмотреть заявки на размещение нестационарных торговых объектов, включая летние кафе, за месяц. Включение нового объекта в схему НТО может занять еще три. Но по факту срок согласования заявок составляет от 4 до 7 месяцев, утверждают предприниматели. Причем, если у кафе сменилось юрлицо, разрешение надо получать заново. Именно из-за этого возникли проблемы у «Двух палочек» и других заведений в составе Food Retail Group, пояснил директор по работе с госорганами компании Петр Цветков. «Если хочешь в следующем году, надо начинать сейчас», – поддерживает коллегу совладелец сети «Чайникофф» Михаил Гусейнов. Быстро согласовать изменение площади тоже не получается, добавляет он.

Некоторым рестораторам и вовсе не удается получить разрешение. Одна из частых причин отказа – трубы и электросети, которые пролегают под мостовой. Найти участок, свободный от инженерных коммуникаций, практически невозможно. «При этом остановки транспорта в таких местах размещать можно, а летние кафе, которые можно оперативно демонтировать, — нет», – рассуждает Петр Цветков.

Проблему согласований летних кафе предприниматели пытаются решить не первый год. Но именно активность ККИ по сносу веранд в последние месяцы заставила предпринять новую попытку. По словам рестораторов, открытые террасы приносят им треть годовой выручки. В этом году благодаря теплому лету и приезду иностранных болельщиков владельцы веранд могут рассчитывать на сверхприбыли, тогда как их отсутствие может поставить ресторан на грань выживания. Смольный тоже теряет доходы от арендных платежей и вынужден тратить время и силы на борьбу с нарушителями, добавляет Петр Цветков.

Но в предложениях рестораторов есть и свежая идея — сделать летние кафе круглогодичными. «По опыту наших западных коллег, туристы и жители города любят атмосферу и вид, который открывается благодаря панорамному остеклению», - прокомментировал соучредитель Ginza Project Вадим Лапин. Сама компания ранее поплатилась за следование желаниям туристов. В феврале ККИ снес застекленную пристройку к кафе «Пряности и Радости» на Малой Посадской, которая имела договор только на летнее кафе. В Food Retail Group поддержали коллег, но объяснили просьбу более прагматично. Рестораны смогут сэкономить издержки на демонтаж и монтаж (по 100 тысяч рублей), а за счет дополнительной площади увеличить доходы. Город, в свою очередь, сможет нарастить поступления в бюджет от арендной платы. Сейчас договоры на летние кафе можно заключить с 1 мая по 30 сентября.

В Смольном не остались глухи к жалобам. Рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Мовчана на прошлой неделе рассмотрела обращения рестораторов. По итогам совещания комитеты по развитию предпринимательства, по энергетике, имущественных отношений, по благоустройству и по охране памятников получили задание подумать, чем они могут помочь бизнесу.

По словам Петра Цветкова, рестораторы ждут от чиновников обратной связи в августе. Но в неофициальной беседе с «Фонтанкой» чиновники признались, что быстрых улучшений ждать не стоит. Предложения будут готовы в лучшем случае к концу лета и до реализации дойдут, опять же в лучшем случае, – к следующему сезону.

Из ведомств, опрошенных «Фонтанкой», конкретные идеи нашлись только у КИО. Комитет не против, чтобы летние кафе выставлялись не с 1 мая, а с 1 апреля, сообщили в пресс-службе. Такая инициатива уже выдвигалась еще два года назад, но против выступил комитет по благоустройству. «У них это не бьется с графиком уборки в постзимний период», – сообщили в КИО. Также комитет готов разрешить бизнесу подавать заявки на летние кафе в электронном виде и даже отдавать приоритет таким обращениям. Но как именно это сократит время согласования, в ведомстве спрогнозировать затруднились. «КИО единоличных решений в вопросах НТО не принимает, поэтому не всегда все зависит от нас», – сообщили в комитете. Нынешние сроки в комитете назвали адекватными.

Глава комитета по потребительскому рынку Эльгиз Качаев сообщил, что идей по летним кафе много, но подробностями пока делиться не готов. Но ставить летние кафе на энергосетях у предпринимателей, скорее всего, не получится. Ограничение на использование таких земельных участков накладывает федеральное законодательство, напоминает он. «В Москве ответственность за это несет ресторатор. Но юристы комитета считают, что, если орган власти выдал разрешение, то он и будет нести ответственность, если что-то случится», - пояснил глава комитета.

Зато в Смольном придумали, как бороться с рестораторами, которые после демонтажа веранд как ни в чем не бывало снова выставляют столики на улице. В осеннюю сессию городского парламента ККИ намерен инициировать увеличение штрафов за незаконные кафе и внесение их хозяев в реестр недобросовестных предпринимателей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»