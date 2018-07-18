Два футболиста «Зенита» подешевели за время выступления на ЧМ-2018. Зато двое других подорожали

Снизилась трансферная стоимость двух футболистов «Зенита», выступавших на чемпионате мира – 2018. Цена двух других игроков сине-бело-голубых, наоборот, выросла.

Согласно данным transfermarkt.com, после чемпионата мира стали меньше стоить защитники Игорь Смольников (с 7 млн евро до 6,5 млн евро) и Бранислав Иванович (с 4 млн евро до 3 млн евро). Смольников, хоть и дошел со сборной России до четвертьфинала, но вышел на поле всего в одном матче против Уругвая (0:3) и уже на 34-й минуте игры был удален за красную карточку.

Бранислав Иванович в составе сборной Сербии не сумел выйти из группы, одержав всего одну победу (над Коста-Рикой 1:0) и дважды проиграв (Швейцарии 1:2 и Бразилии 0:2). Иванович сыграл в двух матчах — против Коста-Рики и Швейцарии. Результативными действиями не отметился.

Подорожали Артем Дзюба (с 7 млн до 10 млн евро) и Далер Кузяев (с 7 млн до 8 млн евро). Дзюба с тремя голами стал вторым бомбардиром национальной команды, приняв участие во всех пяти матчах сборной на ЧМ-2018. Кузяев мячей не забивал, но также сыграл во всех матчах.

Всего в сборной России за месяц турнира изменилась трансферная стоимость у 11 игроков. Помимо Дзюбы и Кузяева, подорожали еще девять человек. Больше всех – полузащитник Александр Головин, чья цена поднялась с 18 млн в начале июня до 25 млн евро. На втором месте – защитник Марио Фернандес (с 16 млн до 20 млн). Третье место занимает как раз Артем Дзюба.

Кроме Смольникова, подешевел только один футболист – нападающий Федор Смолов. Ноль голов и незабитый 11-метровый удар в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии стоили ему 2 млн евро – с 16 млн его цена упала до 14 млн евро.

Напомним, сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В 1/4 россияне уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти), ставшей в итоге серебряным призером турнира.