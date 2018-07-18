Серебренников признался в обналичивании субсидии Минкульта. Так «Седьмая студия» минимизировала налоги

Обналиченная субсидия Министерства культуры была истрачена на проекты, деньги «строго учитывались» в кассе «Седьмой студии». Об этом рассказал режиссёр Кирилл Серебренников в ходе заседания в Басманном суде Москвы 18 июля.

Об этом пишет РБК.

«Для осуществления проекта в «Седьмой студии» постоянно работали от 40 до 60 человек. И этим людям так же, как и мне, выплачивалась заработная плата. Мы получали ее наличными в кассе и расписывались за эти деньги, — сказал он. — Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты».

По словам Серебренникова, над проектом работали приглашённые специалисты, которым также выплачивались гонорары, но следствие отказалось посчитать эти расходы.

Также режиссёр прокомментировал фрагмент протокола допроса экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая единственная из всех фигурантов признала вину. По его мнению, Масляева не говорила, что деньги должны были похищаться, субсидию обналичили, чтобы «минимизировать налоги».

Сегодня суд продлил домашний арест Кирилла Серебренникова до 22 августа.