Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Ленстройтрест

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами.

Ольга Копейкина, директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» рассказала:

«Уже много лет назад наши аналитики отметили, что доля людей, стремящихся к проявлению индивидуальности, будет неуклонно расти. Мы непрерывно следим за новыми тенденциями и стараемся предвосхитить пожелания покупателей, поэтому сразу начали разработку уникального сервиса индивидуальной отделки квартир.

Наш новый он-лайн сервис вышел на рынок в начале 2016 года и получил название «Конфигуратор отделки». С его помощью можно создать полноценный дизайн-проект в 3D формате, выбрав цвета и материалы известных производителей из сотен доступных вариантов, или использовать уже готовые дизайн-решения.

Итоговая смета выбранных работ фиксируется на момент подписания договора и уже больше не меняется. Клиенту предоставляется доступ в личный кабинет, где он может контролировать ход работ по фото- и видеоотчетам. Услуга «Конфигуратор отделки» с момента вывода на рынок имеет неизменный успех и крайне востребована у наших покупателей, особо ее оценили региональные клиенты. Приятно осознавать, что наша философия «Живи», основанная на внимательном наблюдении за рынком и покупательским поведением, позволяет обнаружить новые зарождающиеся тренды и заблаговременно предложить рынку услуги, которые, спустя годы, подхватят и внедрят другие известные девелоперы, оценив их по достоинству».

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