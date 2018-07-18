Сообщения очевидцев о неадеквате, нарывавшемся на ДТП, не помогли. Итог – клиническая смерть

Очевидцы дважды сообщали в петербургскую полицию о неадекватном мужчине, который мешает дорожному движению на Дибуновской улице. Не помогло. Через два часа его уже откачивали в операционной.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, инцидент произошёл накануне утром. В 7:31 в службу «02» очевидец сообщил, что на Дибуновской улице, 50, на проезжей части лежит мужчина. Через две минуты позвонила женщина и рассказала, что на Дибуновской, 5, по дороге ходит человек, видимо, в состоянии наркотического опьянения, ведёт себя неадекватно и создаёт угрозу ДТП.

А в 9:35 с Дибуновской, 50, был госпитализирован мужчина лет 40 на вид. Скорую также вызвали очевидцы. Что с ним случилось, точно неизвестно, но повреждения указывают на вероятное ДТП. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб головного мозга, гематомы и клиническую смерть, а также острое отравление психотропными веществами.