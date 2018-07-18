Для репетиции и проведения парада на День ВМФ закроют водные пути Петербурга

Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, закроет водные пути Петербурга, сообщают 18 июля в комитете по транспорту.

Во время подготовки и проведения будут временно закрыты для движения судов участки реки Фонтанки (от Прачечного до Пантелеймоновского моста), Зимней канавки (от Эрмитажного до 2-го Зимнего моста) и Кронверкского пролива (от Иоанновского до Кронверкского моста).

В комитете уточняют время закрытия участков водных путей: 20 июля движение — с 5:00 до 6:30; 21 и 27 июля — с 5:00 до 6:00; 22 и 26 июля — с 9:00 до 13:00 и 23 июля — с 5:00 до 6:00.

Непосредственно в День ВМФ 29 июля водные пути закроют с 9:00 до 13:00 и с 5:00 до 6:00 следующего дня.

Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Более 20 боевых кораблей и катеров прошли от Благовещенского моста до Троицкого. В тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган».