Ижорские заводы хотят избавиться от Ижорской энергетической компании. Она поставляет электроэнергию на предприятие

Совет директоров Ижорских заводов рассмотрит вопрос о выходе предприятия из Ижорской энергетической компании (ООО «ИЖЭК»).

На заседании, которое состоится 23 июля, одним из двух рассматриваемых вопросов будет решение «о прекращении участия Общества в ООО «ИЖЭК», а также предварительном согласовании совершения сделки по отчуждению Обществом доли ООО «ИЖЭК».

По данным СПАРК-Интерфакс, Ижорские заводы владеют 100%-й долей в компании. Причина решения не раскрывается.

ООО «ИЖЭК» является основным предприятием, принимающим, преобразующим, передающим и распределяющим электроэнергию потребителям на Ижорской промышленной площадке. Крупнейшими потребителями, присоединенными к сетям ООО «ИЖЭК», являются ПАО «Ижорские заводы», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ОМЗ-ЛП», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова».