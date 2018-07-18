Петербурженку, которую называли создателем женской ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахир», посадили на пять лет. За участие, а не организацию

Члену организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» в Петербурге Алле Беспаловой дали 5 лет в колонии общего режима. Приговор вынесен 18 июля в Ленинградском окружном военном суде. Беспалову осудили за участие в ячейке организации, признанной запрещенной на территории России Верховным судом еще в начале нулевых. Женщина полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Как ранее рассказывала «Фонтанка», Аллу Беспалову задержали в ноябре 2017 года. Сотрудники ФСБ нагрянули в съемную квартиру безработной женщины, после чего она была заключена под стражу. Поначалу сотрудники службы безопасности посчитали ее организатором местной женской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислами», но впоследствии выяснилось, что ее роль сильно преувеличена – Беспалова всего лишь участница.

Фигурантка приняла ислам, выйдя замуж за Ису Рагимова (его осудили в конце 2016 года за аналогичное преступление). Сменила русское имя на мусульманское – Джанет. По материалам уголовного дела, Беспалова в съемной квартире в Калининском районе проводила собрания членов ячейки, вербовала новичков и распространяла информацию по соцсетям.