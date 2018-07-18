Поливалка в Кировске задавила человека, шедшего сзади по тротуару

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в городе Кировске Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», 18 июля около 7:10 на улице Новой, 1, на тротуаре поливальная машина ЗИЛ сбила 63-летнюю женщину. Машина при этом двигалась задним ходом. Женщина погибла на месте.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года в России произошло 20 938 ДТП с пешеходами, 1 931 человек погиб.

Накануне тяжёлые травмы в Петербурге на ЗСД получил 35-летний водитель, ставший на минуту пешеходом. В его «Вольво» прилетел кусок пенопласта с ехавшего впереди грузовика. Мужчина остановился (грузовик тоже), вышел, поднял с проезжей части пенопласт и по второму ряду направился обратно к машине. Тут его и сбила женщина на «Крете». В больницу его привезли в коме.