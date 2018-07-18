Трамп играет в гольф в собственном клубе на деньги налогоплательщиков. Госдеп заплатил компании президента США 77 тысяч долларов
Дональд Трамп извлекает из президентства личную выгоду. Правительство США заплатило более 77 тысяч долларов гольф-клубу в Шотландии, который принадлежит американскому лидеру. Об этом пишет Reuters 18 июля. В гольф-клубе Trump Turnberry президент готовился к встрече с Путиным.
По документам, которые попали агентству, американский Госдеп, в чьи полномочия входит организация поездок главы государства за рубеж, еще в апреле перевел компании Трампа SLC Turnberry Ltd вышеупомянутую сумму. Отмечается, что компания владеет курортом, включающим «гостиничные номера для VIP-поездок».
Пресс-служба госдепартамента воздержалась от комментариев, официальный представитель Белого дома также проигнорировал просьбу агентства разъяснить ситуацию.
Справка:
В июне 2017 года Дональд Трамп представил свой финансовый отчет за предыдущий год, из которого стало ясно, сколько и на чем зарабатывал президент до вступления в должность. Бизнесмен получил доход в размере 298 миллионов долларов от владения гольф-клубами. Также указана прибыль 37,2 миллиона долларов от курорта «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. 19,7 миллиона долларов получено от открывшейся в прошлом году гостиницы в Вашингтоне Trump Hotel. Также в отчете указаны долговые обязательства Трампа в размере 315 миллионов долларов.