Трамп играет в гольф в собственном клубе на деньги налогоплательщиков. Госдеп заплатил компании президента США 77 тысяч долларов

Дональд Трамп извлекает из президентства личную выгоду. Правительство США заплатило более 77 тысяч долларов гольф-клубу в Шотландии, который принадлежит американскому лидеру. Об этом пишет Reuters 18 июля. В гольф-клубе Trump Turnberry президент готовился к встрече с Путиным.

По документам, которые попали агентству, американский Госдеп, в чьи полномочия входит организация поездок главы государства за рубеж, еще в апреле перевел компании Трампа SLC Turnberry Ltd вышеупомянутую сумму. Отмечается, что компания владеет курортом, включающим «гостиничные номера для VIP-поездок».

Пресс-служба госдепартамента воздержалась от комментариев, официальный представитель Белого дома также проигнорировал просьбу агентства разъяснить ситуацию.