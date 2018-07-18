«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Первый в текущем году полковой комплект С-400 «Триумф» мы передали Министерству обороны Российской Федерации досрочно», – отметил генеральный директор Концерна Ян Новиков. Глава холдинга уточнил, что в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг три года подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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