Московский Кредитный банк начинает работу в Северо-Западном федеральном округе

Московский Кредитный банк объявил о начале работы в Северо-Западном федеральном округе. Всего в округе с 17 июля будут действовать более двадцати новых офисов банка, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске и Пскове и др.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Первыми клиентами банка станут вкладчики банка «Советский». Московский Кредитный банк признан победителем конкурса АСВ на право заключения договора передачи имущества и обязательств банка «Советский». Все обязательства перед вкладчиками сохранятся, включая процентные ставки, сроки и суммы размещения. Также для клиентов «Советского» будут действовать специальные предложения по пакетам услуг. Клиенты также смогут воспользоваться продуктами банка, включая открытие счета, переоформление вклада и подключение ДБО.

«Московский Кредитный банк традиционно развивался в Москве и Московской области. У нас сильная сеть в этих регионах и достаточно компетенций для того, чтобы расширять географию присутствия. Благодаря работе в рамках данного проекта, мы сможем выйти в Северо-Западный регион с минимальными затратами на организацию сети и на привлечение клиентов», — прокомментировал Михаил Полунин, Первый заместитель председателя правления Московского Кредитного банка.

Московский Кредитный банк ранее был ориентирован преимущественно на жителей Москвы и Московской области, хотя терминальная сеть банка, насчитывающая больше 6000 устройств, распространена далеко за пределами столичного региона, в том числе, в Санкт-Петербурге. Теперь же жителям Северо-Западного федерального округа станет доступен спектр услуг банка, например, вклады и дистанционное банковское обслуживание.

Интернет-банк Московского Кредитного банка входит в ТОП-10 эффективных интернет-банков по версии агентства Markswebb. Депозитные программы также часто занимают в профильных исследованиях верхние строчки: в июле в рейтинге Bankchart.ru депозитная параграмма в евро Московского Кредитного банка заняла 5 место.

Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; «BB-» со «Стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от S&P; «А (RU)» по национальной шкале со «Стабильным» прогнозом от АКРА, «ruA-» со «Стабильным» прогнозом от Эксперт РА.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну «Россиум», остальные 43,93% — миноритарным акционерам.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г. На правах рекламы.