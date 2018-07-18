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18.07.2018 12:02
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В Тыве закусочная «Шаурма» наградила больше сотни посетителей кишечной инфекцией

У 137 человек, попробовавших шаверму на площади Арата в Кызыле, диагностировали острую кишечную инфекцию. Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол в Facebook 18 июля.

«На данный час зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них у 37 детей. Госпитализирован 61 человек, из них 18 детей. Состояние стабильное с положительной динамикой», — написал он. 

Чиновник подчеркнул, что министру здравоохранения республики «поручено не ослаблять личный контроль за состоянием каждого человека, особенно ребятишек». Также поставлена задача выяснить все обстоятельства массового отравления людей, найти виновных лиц, в том числе должностных.

Опасный ларёк «Шаурма» находится в столице Тывы на площади Арата. По информации Роспотребнадзора, источником инфекции могли стать «мясо куриное, соус чесночный непромышленного приготовления без рецептуры и ТУ с использованием сырых яиц». Из шести работников общепита только у двоих нашлась санкнижка, у одного обнаружили ДНК шигеллы. По факту отравления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»).

 

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