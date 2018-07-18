Мосгорсуд продлил Серебренникову домашний арест до 22 августа

Домашний арест режиссёра театра и кино, художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова продлён до 22 августа.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года», – цитирует слова судьи Басманного суда Москвы Наталии Дударь «Интерфакс» 18 июля.

До 19 сентября суд также продлил домашний арест экс-главе департамента господдержки Минкультуры РФ и директору Российского академического молодёжного театра Софье Апфельбаум.

Продление срока меры пресечения вызвано, по словам следствия, опасением по поводу возможной попытки обвиняемых скрыться, уничтожить доказательства или склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу.

Отметим, что неделю назад Мосгорсуд отменил постановление, обязывающее режиссёра ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля. А 17 июля суд обязал Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 сентября.