Мосгорсуд продлил Серебренникову домашний арест до 22 августа
Домашний арест режиссёра театра и кино, художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова продлён до 22 августа.
«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года», – цитирует слова судьи Басманного суда Москвы Наталии Дударь «Интерфакс» 18 июля.
До 19 сентября суд также продлил домашний арест экс-главе департамента господдержки Минкультуры РФ и директору Российского академического молодёжного театра Софье Апфельбаум.
Продление срока меры пресечения вызвано, по словам следствия, опасением по поводу возможной попытки обвиняемых скрыться, уничтожить доказательства или склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу.
Отметим, что неделю назад Мосгорсуд отменил постановление, обязывающее режиссёра ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля. А 17 июля суд обязал Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 сентября.
Справка:
По версии следствия, Кирилл Серебренников, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова обвиняются в мошенничестве с 133 млн рублей бюджетных средств, похищенных с 2011 по 2014 год. Деньги предназначались на реализацию культурного проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.