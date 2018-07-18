18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 62.90р
73.13р
14:43 18.07.2018
Расширенный поиск

Общество
18.07.2018 11:36
Печать

Илон Маск извинился перед дайвером-спасателем, которого назвал педофилом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск принес извинения британскому дайверу Вернону Ансворту. Несколько сообщений долларовый миллиардер написал в своем микроблоге 18 июля. Извиниться предпринимателя заставили инвесторы Tesla.

Маск назвал Ансворта «педофилом» после того, как он посчитал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде «пиар-уловкой».

«Мои слова были сказаны в гневе после того, как мистер Ансворт несколько раз был не прав и предположил, что я участвую в сексуальном акте с мини-субмариной, которая была построена как акт доброты и согласно условиям, [которые дал] лидер команды дайверов», — написал Маск.

Предприниматель также добавил, что слова дайвера никак не оправдывают поведение самого Маска, поэтому он извиняется перед ним, а также перед компаниями, которые он возглавляет. Маск подчеркнул, что это только его вина. 

Напомним, Ансворт попросил Маска «засунуть свою подводную лодку куда подальше», когда тот прибыл на место спасательной операции в Таиланд. Это больно ударило по самолюбию миллиардера, и он зло и резко ответил обидчику.

Справка:

Юношеская футбольная команда и ее тренер пропали в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере после того, как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила ходы в пещеру. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля. Спасательная операция завершилась 10 июля. Вся футбольная команда была успешно эвакуирована, однако при спасении детей погиб старший сержант запаса войск спецназа ВМС Таиланда, которого посмертно наградили орденом Белого слона.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.
ГК «Эталон»
17.07.2018 11:11

Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Автор фото: Максим Гендлер/ Алексей Королев
17.07.2018 10:19

В компании CryptoUniverse появилась новая услуга – покупка ASIC-майнера в кредит

Лидер по оптовым поставкам ASIC-майнеров в России, компания CryptoUniverse, представила новую услугу – покупка майнинг-оборудования и комплектующих в кредит. Каждый желающий может приобрести оборудование и добывать цифровые валюты, даже не имея необходимой суммы для старта
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
Магазин КЕЙ
16.07.2018 15:22

Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.