Илон Маск извинился перед дайвером-спасателем, которого назвал педофилом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск принес извинения британскому дайверу Вернону Ансворту. Несколько сообщений долларовый миллиардер написал в своем микроблоге 18 июля. Извиниться предпринимателя заставили инвесторы Tesla.

Маск назвал Ансворта «педофилом» после того, как он посчитал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде «пиар-уловкой».

«Мои слова были сказаны в гневе после того, как мистер Ансворт несколько раз был не прав и предположил, что я участвую в сексуальном акте с мини-субмариной, которая была построена как акт доброты и согласно условиям, [которые дал] лидер команды дайверов», — написал Маск.

Предприниматель также добавил, что слова дайвера никак не оправдывают поведение самого Маска, поэтому он извиняется перед ним, а также перед компаниями, которые он возглавляет. Маск подчеркнул, что это только его вина.

Напомним, Ансворт попросил Маска «засунуть свою подводную лодку куда подальше», когда тот прибыл на место спасательной операции в Таиланд. Это больно ударило по самолюбию миллиардера, и он зло и резко ответил обидчику.