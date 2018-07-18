Неваляшка — не товарный знак. Роспатент отказал тамбовскому заводу в исключительных правах на игрушку

Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Неваляшка» по запросу Тамбовского порохового завода (ТПЗ). Об этом 18 июля пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, заявление о регистрации товарного знака завод подал еще в начале 2017 года. В заявке было указано собственно название – «неваляшка» – и дано описание: игрушка, «состоящая из шаров разной величины, соединенных между собой и выполняющих роль туловища, головы, рук или лап, стилизованных под куклу или зверька». Неотъемлемы признаком неваляшки на заводе считают способность «раскачиваться из стороны в сторону, не опрокидываясь, издавая при этом мелодичный звон». Такие игрушки на ТПЗ производят с 1958 года.

В СССР ТПЗ назывался заводом пластмасс, производство неваляшек было одним из главных направлений для предприятия, несмотря на то, что занималось оно и оборонкой. В 1990-е игрушки стали основным источником доходов завода. Сейчас выпускается около 100 тыс. неваляшек в год.

При этом у ТПЗ в 2016-м появился мощный конкурент в лице ООО «Котовские неваляшки», которое уже производит около 500 тыс. игрушек в год. Туда перешли работать часть сотрудников ТПЗ и, как подозревают на предприятии, технологическая документация. В «Котовских неваляшках» обвинения отрицают и уверены, что никаких проблем у них не будет. Роспатент, похоже, с такой позицией согласился.