Вагоновожатая взбесившегося трамвая в Екатеринбурге тормозила его руками

Два человека пострадали в результате столкновения двух трамваев в Екатеринбурге. Тот, что протаранил собрата, ехал без водителя. Об этом 18 июля пишет издание E1.RU.

Инцидент произошёл 17 июля. На улице Гагарина на остановке вагоновожатая вышла, чтобы перевести стрелки, и в этот момент вагон покатился. Женщина и очевидцы пытались остановить трамвай руками, но тщетно.

«Видела, как водитель и другие люди бежали за трамваем ещё от остановки. Водитель бежал по дороге, остановилась машина. Он в неё прыгнул, и они поехали за трамваем», – рассказывает очевидица Ирина.



Видео: YouTube/E1.RU – резервный канал

Набирая скорость, неуправляемый трамвай помчался в сторону проспекта Ленина, пересекая перекрёстки. Чудом никого не задев по пути, он врезался в другой вагон. В этом втором вагоне травму головы получил 50-летний пассажир и травму руки – женщина-кондуктор.

Сотрудники ГИБДД и ТТУ проводят проверки.

Недавно в Орле произошёл другой курьёзный случай, тоже с женщиной-вагоновожатой. Она выпила, устроила ДТП и пыталась скрыться с места – как могла, на своём транспорте. Её задержание сняли на видео.