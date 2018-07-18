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«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск.

Из Москвы в Бегишево клиенты «Победы» отправляются на самолете, а затем оформивших услугу «самолет+автобус» у выхода из аэропорта встречает специальный комфортабельный автобус, который доставит их на центральный автовокзал Ижевска всего за 3 часа. Билет «самолет+автобус» Москва-Бегишево-Ижевск обойдется клиентам «Победы» минимум на 50% дешевле прямого перелета из Москвы в Ижевск.

«Победа» впервые предложила «самолет+автобус» для внутрироссийского рейса – в ответ на многочисленные просьбы клиентов добавить Ижевск в маршрутную карту. Но поскольку у аэропорта Ижевска нет допуска на прием самолетов Boeing 737-800, «самолет+автобус» стал хорошим решением для желающих дешево и быстро добраться до Ижевска.

Услуга «самолет+автобус» была разработана преимущественно для развития международной сети полетов, чтобы доставлять клиентов в центры крупных городов из наименее загруженных второстепенных аэропортов. С оформлением услуги «самолет+автобус» клиент может быть уверен, что перевозка будет выполнена на всех участках маршрута. Услуга предоставляется клиентам «Победы» с 2015 года и доступна для желающих отправиться в Ереван (через аэропорт Гюмри), Милан (через аэропорт Бергамо), Флоренцию (через аэропорт Пизы). Сейчас в стадии доработки сети «самолет+автобус» планируется еще несколько маршрутов.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. За два первых года полетов более 1 000 000 человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя. Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.

 

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«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

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