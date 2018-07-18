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Власть
18.07.2018 11:09
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Трамп специально обвинил 12 сотрудников ГРУ перед саммитом, чтобы ослабить позицию Путина

Президент США Дональд Трамп сам решил обнародовать обвинение против 12 сотрудников ГРУ до саммита в Хельсинки. Об этом 18 июля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. По информации источников издания, Трамп использовал обвинение в качестве козыря, чтобы усилить свои позиции на встрече с Путиным.

Собеседники Bloomberg рассказали, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к Трампу с новыми материалами расследования и предложил ему самостоятельно выбрать время для огласки. Лидер США сделал это за 72 часа до саммита.

На встрече в Хельсинки Дональд Трамп пристально следил за реакцией Путина на дело о 12 сотрудниках ГРУ, а после рассказал о ней журналисту Fox News.

– Путин прекрасно знает, что собой представляет этот доклад («российское досье». – Прим. ред.). Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему, – поделился своими наблюдениями американский президент. 

Путин, со своей стороны, предложил посодействовать спецпрокурору Роберту Мюллеру в расследовании «российского дела», но взамен американцы должны допустить к допросу наших специалистов. В частности, Владимир Путин хотел бы, чтобы российские следователи допросили главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Справка:

Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.

Смысл киберопераций ГРУ, по версии минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.

Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов ГРУшники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.

Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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