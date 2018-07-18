Трамп специально обвинил 12 сотрудников ГРУ перед саммитом, чтобы ослабить позицию Путина

Президент США Дональд Трамп сам решил обнародовать обвинение против 12 сотрудников ГРУ до саммита в Хельсинки. Об этом 18 июля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. По информации источников издания, Трамп использовал обвинение в качестве козыря, чтобы усилить свои позиции на встрече с Путиным.

Собеседники Bloomberg рассказали, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к Трампу с новыми материалами расследования и предложил ему самостоятельно выбрать время для огласки. Лидер США сделал это за 72 часа до саммита.

На встрече в Хельсинки Дональд Трамп пристально следил за реакцией Путина на дело о 12 сотрудниках ГРУ, а после рассказал о ней журналисту Fox News.

– Путин прекрасно знает, что собой представляет этот доклад («российское досье». – Прим. ред.). Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему, – поделился своими наблюдениями американский президент.

Путин, со своей стороны, предложил посодействовать спецпрокурору Роберту Мюллеру в расследовании «российского дела», но взамен американцы должны допустить к допросу наших специалистов. В частности, Владимир Путин хотел бы, чтобы российские следователи допросили главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.