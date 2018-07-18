Ругать пенсионную реформу, но не президента. Депутатам Госдумы РФ не рекомендовали критиковать Путина при обсуждении закона

При принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении 19 июля депутатам Госдумы РФ рекомендовали не критиковать отдельные персоналии, а главное, президента. Нежелательна также и критика председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Правда, эта установка не так жестка, как с президентом.

О таких «рекомендациях» 18-го числа сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству КПРФ.

Собеседник издания отмечает, что договорённости о «границах дозволенного» при обсуждении резонансных тем достигаются с политическими силами всегда.

При этом официально депутаты такие рекомендации отрицают. Парламентарии от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР отмечают, что критики президента нет. Но они будут голосовать против принятия законопроекта. Президиум генсовета «Единая Россия» двумя днями ранее объявил о том, что поддержит пенсионную реформу единогласно. Законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы.

Заметим, что формальный запрет на критику стал уже вторым за последние несколько дней. 16 июля в Кремле запретили произносить слово «реформа» в контексте пенсий правительственным телеканалам, депутатам «Единой России», прокремлёвским экспертам и блогерам. Вместо этого, согласно рекомендациям, стоит использовать слова «преобразования», «изменения» и прочие синонимы.

В первом чтении резонансный законопроект будут рассматривать 19 июля. Он станет первым в повестке дня депутатов в этот день.

При этом в Счётной палате считают, что законопроект следует доработать. В отзыве ведомства отмечается, что в документе не объяснено, насколько финансово устойчива будет новая пенсионная система в долгосрочной перспективе. Кроме того, в законопроекте нет прогноза изменения количества получателей пенсий.