ГИБДД России подсчитала аварии и погибших. Жертв алкоголя резко стало меньше

В первом полугодии 2018 года в России произошли 69 656 серьёзных ДТП – в них погибли 6 974 человека и пострадали 88 599. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в 71 273 авариях погибли 7,57 тысячи человек и пострадали почти 91,2 тысячи. Об этом 18 июля пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статистику ГИБДД.

Большинство аварий, как и прежде, происходят из-за нарушения ПДД водителями – 61 337. Из этого числа 2626 раз правила нарушали водители автобусов, что привело к гибели 103 человек и травмированию 3,9 тысячи. Аварий с мотоциклистами зафиксировано 1751 (199 погибших), с велосипедистами – 1969 (95 погибших), с пешеходами – 20 938 (1 931 погибший).

Снижается количество "пьяных ДТП". Если по итогам первого полугодия 2017-го их было 6295, и погибли 1860 человек, то за шесть месяцев 2018-го произошли 5547 ДТП с пьяными водителями (минус 13%), которые унесли жизни 1279 человек (минус 44%).

Напомним, для реализации поставленной перед ГИБДД задачи по снижению смертности на дорогах утверждена стратегия безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Она предусматривает снижение смертности с 13 погибших на 100 тысяч человек (население 146,8 миллиона человек) в 2017 году до 4 погибших к 2024 году. Для сравнения, в Швейцарии этот показатель составляет 2,7; Великобритании — 2,8; Испании — 3,6; Германии — 4,3.