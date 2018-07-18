Куратора Крестов-2 готовятся отдать под суд по одному из дел. Вместо ведомственного предприятия обувь для ФСИН шили зэки

Следственный комитет готовит к передаче в суд одно из дел куратора Крестов-2. Бывшему замдиректора ФСИН России Олегу Коршунову вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору.

О завершении расследования СК сообщает 18 июля. По версии следствия, Коршунов и гендиректор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян решили присвоить деньги, выделенные в 2016 году на закупку обуви для нужд уголовно-исправительной системы. Для этого решили создать видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН в рамках госконтракта. На самом деле заказ хотели выполнить силами исправительных колоний и «ДАЦЕ Групп», применив дешевые материалы.

В колонии в Липецке, Пермском и Красноярском краях завезли швейные станки, прессы и другое оборудование. Заключенные взялись за дело, используя некачественное сырье. Сотрудники ФСИН меж тем были уверены, что производство будет вести ведомственный «Производственно-промышленный дом».

ФГУПом руководил соучастник преступной схемы Виталий Морусов. Зная, что обувь будут производить не его подчиненные, он все-таки подписал с региональными управлениями госконтракты. За что предприятие получило более 263 млн рублей. Эти деньги Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования перевел подконтрольным Арутюняну ООО «Промторгобувь», ООО «Мультишвей Групп» и ООО ТПК «ДАЦЕ Групп». Казенные средства ушли в частный карман.

«В ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него рассматривается судом», – отметили в СК.

В ведомстве добавили, что расследование дела Коршунова по другим эпизодам преступлений продолжается.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Коршунову припомнили не только обувь, но и «золотой» сахар, покупку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, а также недостроенный СИЗО в Симферополе. Сейчас высокопоставленный сотрудник уголовно-исправительной системы РФ находится под арестом.