Финляндия подсчитала, сколько потратила на проведение встречи Путина и Трампа

По оценке премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля, организация встречи Владимира Путина и Дональда Трампа обошлась Финляндии в сумму до 10 млн евро. Об этом сообщает газета Karjalainen. Окончательная сумма будет подсчитана позже.

Финский премьер уверен, что инвестиции того стоили. Ранее он уже говорил, что проведение саммита стало для Финляндии недорогой возможностью экспорта имиджа страны в мире.

Для сравнения: на проведение форума «Азия – Европа» в 2006 году, собравшем в Хельсинки 38 глав государств, было потрачено 11,8 млн евро, пишет Yle. Расходы на саммит Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен-Ына в Сингапуре новостная служба BBC оценила в 12,5 млн евро.