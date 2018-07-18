Словакия выдала России члена банды Шамиля Басаева, которому вменяют серию терактов во Владикавказе

Словакия выдала России члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, причастного к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году. О его экстрадиции 18 июля сообщает НТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным следствия, Яндиев причастен к серии терактов в 2006 году во Владикавказе. Тогда самодельные взрывные устройства большой мощности взорвались на территории городского парка и в развлекательном центре.

Яндиев сбежал из России в 2010 году по поддельным документам. На территории европейских стран, в том числе Швейцарии и Голландии, он предпринимал попытки легализации. Но в 2011-м он был задержан в Словакии. В течение семи лет он через адвокатов пытался опротестовать решение о его передаче России, утверждая, что предъявляемые ему обвинения не обоснованы.

Представленные российской стороной доказательства о причастности Яндиева к преступной деятельности позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об экстрадиции. Как уточнили в ФСБ, его доставили в Россию 17 июля рейсом Братислава — Москва.