Финалистку всероссийского конкурса красоты убили при продаже машины в Магнитогорске

Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксению Туленкову-Мецгер убили накануне в Магнитогорске. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, сообщает 18 июля пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

По данным РБК, женщина 29 лет вместе с мужем год назад переехала в США и вернулась, чтобы навестить родственников и продать свой автомобиль.

«16 июля она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему», — сообщили РБК в пресс-службе СКР.

Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля, им оказался мужчина 24 лет. Сейчас он дает показания, обвинение пока не предъявлено. О мотивах преступления пока не сообщается.