Daily Mail: Отравление Скрипалей организовала группа из российских разведчиков во главе с женщиной

Группа из шести российских разведчиков во главе с женщиной причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail 17 июля.

Предположение издания косвенно подтверждается показаниями родственника пострадавшего при отравлении «Новичком» в Эймсбери. Мэтью Роули рассказал, что его 45-летний брат Чарли вместе с подругой подобрали флакон духов в парке. Жидкость из него они распылили на себя, после чего их госпитализировали. Позже 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице из-за отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Газета делает вывод, что версия с флаконом из-под парфюма подтверждает предположение о женщине, которая входила в состав отравителей.

«Женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль», — цитирует издание источник в разведке.

Напомним, «Новичком» были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская полиция считает, что инциденты в Солсбери и Эймсбери не связаны, и второе отравление не является покушением. Конспирологи же предполагают, что появление «Новичка 2.0» перед чемпионатом мира по футболу не случайно.