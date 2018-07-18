СМИ узнали, что глава Пентагона впервые за три года решил провести переговоры с Шойгу

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис готов к переговорам с министром обороны России Сергеем Шойгу. Главы военных ведомств двух стран не общались с 2015 года.

Как пишет 18 июля РБК со ссылкой на источники в американской администрации агентства Reuters, Мэттис дал понять, что открыт для переговоров с Шойгу. Собеседники агентства не уточнили, идет ли речь о возможной личной встрече или разговоре по телефону.

Официально в Пентагоне отказались комментировать информацию о возможных переговорах глав военных ведомств, отметив, что соответствующего предложения от Москвы не поступало.

Мэттис ранее позиционировал себя как критик российской внешней политики. В принятой в прошлом году стратегии национальной безопасности Москва и Пекин рассматриваются как основные источники угрозы для США. Это не помешало главе Пентагона в июне провести переговоры с представителями китайского руководства.

С 2015 года главы военных ведомств России и США не общались друг с другом. По телефону общались лишь руководители штабов Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов. Предшественники же Мэттиса — Чак Хейгл и Эштон Картер — посчитали малоэффективным общение с Шойгу. Картер лишь в сентябре 2015 года поговорил с российским министром по телефону, обсудив с ним ситуацию в Сирии. Тогда же главы военных ведомств заявили о необходимости координировать усилия двух стран по борьбе с международным терроризмом.

В минувший понедельник в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней лидеры договорились дальше общаться, чтобы попытаться наладить отношения между двумя странами.